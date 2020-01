Euronics, il Volantino Rinnova e Risparmia apre gli sconti del 2020 presso la catena

Euronics fa partire una nuova campagna di sconti con il volantino Rinnova e Risparmia che propone promozioni su vari ambiti dell'elettronica presso la catena di rivenditori, dal 2 al 22 gennaio 2019.



Per quanto riguarda i negozi fisici, il volantino in questione è relativo alla catena di negozi Dimo, presente in particolare in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto, ma ci sono anche delle offerte corrispondenti sul sito internet che sono "universali".



In ogni caso, per la consultazione del volantino completo, relativo ai punti vendita fisici, vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre potete trovare tutti i prodotti a sconto sul sito Euronics a quest'altro link.



Tra le offerte, pescando tra online e negozi, in ambito smartphone troviamo Huawei P30 a 499 euro, Huawei P Smart 2018 a 159 euro, Redmi Note 8 Pro a 259 euro e Samsung Galaxy A30s a 219 euro.



Nel settore informatica, troviamo Lenovo Ideapad S145 a 299 euro, ASUS Vivobook S15 a 899 euro, HP Pavilion 15-CS212 a 899 euro e Lenovo Ideapad S340 a 699 euro.



Infine, tra i videogiochi segnaliamo Xbox One S All-Digital a 179 euro con Forza Motorsport 3, Sea of Thieves e Minecraft, giochi Nintendo Switch a 49,99 euro e titoli Electronic Arts come FIFA 20 a 39,99 euro.



