Pokémon GO: sconfiggere Giovanni del Team GO Rocket, la sua squadra a gennaio 2020

Di recente gli sviluppatori di Niantic Labs hanno introdotto all'interno di Pokémon GO una nuova meccanica di gioco legata al Team GO Rocket, alle sue reclute, ai suoi leader e al suo capo indiscusso, Giovanni. Affrontare e sconfiggere quest'ultimo non è certo impresa semplice, e non lo sarà neppure a gennaio 2020, ora che ha cambiato squadra.

Stiamo dunque per spiegarvi sia la nuova squadra di Giovanni del Team GO Rocket, che rimarrà presente per tutto il mese di gennaio 2020 su Pokémon GO; sia, chiaramente, come sconfiggere il capo del Team GO Rocket. Partiamo dunque dai suoi Pokémon: ne schiererà in campo come sempre tre, cominciando da Persian, passando per uno a caso tra Cloyster, Kangaskhan e Garchomp, infine concludendo con Moltres Ombra. Se riuscirete a sconfiggere Giovanni, potrete catturare Moltres oscuro, preziosissimo per arricchire la vostra collezione.

Quali Pokémon utilizzare, dunque, per avere la meglio sul capo del Team GO Rocket? Sono sicuramente apprezzati Pokémon di tipo Lotta, superefficaci sia contro Persian che contro Cloyster e Kangaskhan. Comunque, Cloyster è anche debole ai tipi Erba, Elettro e Roccia, mentre Garchomp subisce più facilmente colpi da Ghiaccio, Drago e Folletto. Infine, Moltres è debole ai tipi Roccia, Elettro e Acqua.