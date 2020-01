Pokémon GO: l'esercito canadese ha pubblicato tutti i problemi causati dal gioco

Forse non lo ricordate, ma il lancio di Pokémon GO nel lontano 2016 fu un vero e proprio terremoto. Milioni di persone scaricarono l'app di realtà aumentata e invasero le strade alla ricerca dei Mostri Tascabili più rari e potenti. I primi Pokéstop e le prime Palestre erano rari e spesso legati a luoghi storici molto famosi e imponenti. Come le base militari. A distanza di tre anni l'Esercito canadese ha pubblicato una serie di documenti nei quali emergono le reazioni, a volte divertenti altre sconcertate, che i militari hanno avuto durante i primi mesi nei quali il gioco di Niantic ha invaso gli store di iOS e Android.



Le reazioni dei soldati sono state molto differenti. E non ci stupiamo. Un po' i militari non sono famosi per la loro flessibilità e il senso dell'umorismo, un po' non è detto che tutti debbano sapere cos'è Pokémon GO, soprattutto a poche settimane dall'uscita. Vedere quindi arrivare all'interno delle basi decine di civili, oltretutto ignari di dove sono e col naso sul telefono deve essere stato piuttosto spiazzante.



"Per favore avvisate i Commissionari che apparentemente Fort Frontenac è sia una Palestra che un Pokéstop. E per essere onesto non ho idea di cosa significhi questo," ha scritto il Maggiore Monaghan in una mail. "Dovremmo farci aiutare da un dodicenne," ha consigliato un esperto di sicurezza di una base nell'Ontario.



Alcune reazioni più rigide sono arrivare dai servizi segreti: "Abbiamo scoperto che alcuni luoghi all'interno delle nostre basi ospitano punti focali di un videogioco (Pokéstop e palestre) e le sue mitologiche creature digitali".



Non tutti però hanno visto questa invasione di civili in modo negativo. Se alcuni militari hanno scritto a Niantic lamentandosi del posizionamento delle Palestre, il Maggiore Alicia Saucier ha visto in Pokémon GO l'occasione giusta per le attività interne della base. "Magari qualcuno visiterà il nostro museo" ha scritto in un rapporto.