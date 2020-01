PS5 e The Elder Scrolls 6: Sony vuole acquistare Bethesda? Le prime voci del 2020

Parte alla grande il 2020 con una voce di corridoio che ha letteralmente dell'incredibile, ovvero la possibilità che Sony voglia acquisire ZeniMax e Bethesda, facendo dunque diventare The Elder Scrolls 6 un'esclusiva PS5.



Il tutto parte da un post su Reddit da parte di un utente assolutamente sconosciuto e dunque non verificabile, pertanto il tutto va preso come una voce di corridoio selvaggia e incontrollata. Lo scenario che dipenderebbe è comunque interessante: nel rumor in questione si narra della possibilità che Sony acquisisca l'intera ZeniMax Media con tutti i suoi team, addirittura finalizzando l'acquisizione tra gennaio e febbraio 2020.



Altri particolari parlano della cancellazione di Starfield, il nuovo progetto di Bethesda, dell'arrivo di The Elder Scrolls 6 nel 2022 - che se si realizzasse tale fantomatica acquisizione sarebbe chiaramente un'esclusiva PS5 - e di possibili remake di Fallout in arrivo.



L'idea che Sony possa veramente acquisire una compagnia enorme come ZeniMax, contenente tra l'altro Bethesda e quindi anche id Software e associati vari, sembra decisamente poco verosimile anche se la prospettiva sarebbe sicuramente affascinante, almeno per gli utenti della console Sony.