Pare che The Elder Scrolls 6 sia già giocabile

Stando al giornalista Jez Corden, che ne ha parlato nell'ultima puntata del suo podcast Xbox Two, The Elder Scrolls 6 sarebbe attualmente in uno "stato abbastanza giocabile". Il che può voler dire tutto e niente. Quando gli sono stati chiesti ulteriori dettagli in merito, ha risposto in modo abbastanza vago, probabilmente perché anche lui non dispone di informazioni precise: "Mettiamola così, quando abbiamo fatto le nostre previsioni per la presentazione, affermando che The Elder Scrolls sarebbe stato presente, per me si trattava di un'ipotesi plausibile".

In un passaggio successivo, afferma di non avere idea di quanto sia avanti lo sviluppo del gioco, spiegando che è difficile ottenere voci di corridoio da Bethesda.