Google Drive cambia interfaccia su desktop: piccole novità anche per Calendar e Gmail

Le novità

Prima di tutto, la novità principale riguarda il nuovo pannello laterale, suddiviso in tre sezioni:

Home : un riepilogo di tutti i caricamenti recenti, scorciatoie per accedere rapidamente ai file e la sezione "Elementi che richiedono la mia attenzione", per avere tutto sotto controllo

: un riepilogo di tutti i caricamenti recenti, scorciatoie per accedere rapidamente ai file e la sezione "Elementi che richiedono la mia attenzione", per avere tutto sotto controllo Attività di sincronizzazione : consente di monitorare i download e gli upload e il loro stato in tempo reale

: consente di monitorare i download e gli upload e il loro stato in tempo reale Notifiche: un raccoglitore di avvisi e comunicazioni

La nuova interfaccia di Google Drive

Inoltre, troviamo anche la nuova barra superiore con il campo di ricerca "Cerca in Drive", oltre all'icona di pausa per le varie sincronizzazioni e l'accesso alle impostazioni. L'interfaccia è quindi ancora più funzionale e permette di tenere tutto sotto controllo. Se in precedenza la gestione delle cartelle avveniva separatamente, con attività e notifiche in finestre distinte, stavolta Google Drive è un vero e proprio raccoglitore di informazioni. Come già anticipato, il rollout è stato già avviato ed è disponibile sia per Windows che per Mac.