Il gameplay di Space Adventure Cobra: The Awakening si mostra in video e lancia la demo

Accompagnato dalla fedele Armaroid Lady e da una galleria di comprimari memorabili, tra cui spiccano le Sorelle Reali e l'inquietante Crystal Bowie, spietata nemesi del protagonista, l'avventuriero dovrà dare fondo a tutte le sue abilità per cavarsela.

Space Adventure Cobra: The Awakening ha una data di uscita e un nuovo trailer

Basato sull'opera di Buichi Terasawa , Space Adventure Cobra: The Awakening ripercorre il celebre anime a oltre quarant'anni dalla sua pubblicazione, mettendoci al comando del carismatico avventuriero Cobra, impegnato in un'avventura da cui dipendono le sorti dell'intero universo.

Space Adventure Cobra: The Awakening è stato mostrato con un trailer del gameplay che fornisce un assaggio delle meccaniche action platform dell'ambizioso tie-in prodotto da Microids, che peraltro è disponibile con una demo su PC, PlayStation e Xbox.

Un'esperienza in stile Contra?

Dopo il lancio di UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, Microids ha dunque deciso di riportare sui nostri schermi l'iconico eroe spaziale di Buichi Terasawa, stavolta nell'ambito di un'esperienza che sembra strizzare l'occhio al classico Contra.

L'arsenale a disposizione del protagonista promette un certo spessore, così come gli accessori in dotazione, che gli consentiranno di esplorare i livelli e raggiungere luoghi inaccessibili fra un combattimento in stile sparatutto e l'altro.

Space Adventure Cobra: The Awakening sarà disponibile a partire dal prossimo 26 agosto, mentre la demo può essere scaricata gratuitamente da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.