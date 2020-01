Samsung Galaxy Note 10 Lite: foro sul display e tripla fotocamera posteriore, prima foto dal vivo

Il 2020 sarà nuovamente un anno importantenper Samsung: la società coreana dovrà mostrare al mondo un nuovo modello del Galaxy Fold, il Samsung Galaxy S11 (forse col nuovo nome S20), e naturalmente il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Quest'ultimo torna al centro di rumor e indiscrezioni proprio in queste ore, con la prima foto dal vivo.

Avete capito bene: quella che vi proponiamo poco più avanti in calce all'articolo sarebbe la prima foto dal vivo del Samsung Galaxy Note 10 Lite, la cui presentazione è attesa nei primi mesi del 2020. Di conseguenza sembrano anche confermati alcuni dettagli che potremmo dare praticamente per certi: il foro sul display e la tripla fotocamera posteriore, collocata all'interno di un modulo a contrasto nero. Lo smartphone android in questione dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi, al prezzo di lancio di circa 609 euro.

Ecco qui di seguito le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Note 10 Lite, che chiaramente potrebbe essere confermate o smentite da Samsung in qualsiasi momento.

Sistema operativo: Android 10 con One UI 2.0

Display: Super AMOLED da 6,7" FullHD+, densità di 398ppi, supporto HDR

Processore: Exynos 9810

RAM: 6GB

Memoria: 128GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB

Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 25W

Fotocamera: anteriore da 32 MP, tripla fotocamera posteriore (12MP dual pixel, f/1,7; 12MP grandangolare f/2,2; 12MP tele f/2,4)