PS5 punta ai 9.2 teraflop e Xbox Series X ai 12 per un leak di AMD

PS5 punterebbe ad una potenza computazionale di 9.2 teraflop, mentre Xbox Series X ai 12 teraflop. Questo è quando emerge da un leak sulle nuove GPU Navi di AMD.



Un leak di queste ore sulla creazione delle GPU Navi, ovvero i chip che batteranno nel cuore di PlayStation 5 e Xbox series X, potrebbe aver svelato la potenza teorica scaturita dalle misteriose console di nuova generazione. Secondo Github, un membro di AMD ha postato i risultati di un test effettuato su hardware che possono essere comparabili a quelli delle console di Sony e Microsoft.

Secondo questo leak la GPU di PS5, chiamata in codice Oberon, userebbe 36 unità computazionali che girano a 2.0 GHz. Questo dovrebbero generare una potenza pari a 9.2 teraflop. AMD si riferisce a questa GPU come Navi Lite.

Arden, questo il nome in codice della GPU di Xbox Series X, sarebbe invece formata da 56 unità computazionali, ma in questi documenti non è presente la loro velocità. Quello che si intuisce è che la potenza di calcolo scaturita è di 12 teraflop. Per Digital Foundry, quindi, la loro velocità dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.7 GHz.

Ognuno di questi dati non è stato -ovviamente- confermato, ma sembrerebbe che la GPU di PS5 sia stata creata come diretta evoluzione di quella di PS4 e PS4 Pro, così da dare la possibilità di giocare i vecchi giochi su PS5 al pieno delle loro potenzialità. Questo dovrebbe farlo diminuendo automaticamente la velocità di clock e disattivando alcune unità computazionale, in modo da pareggiare la potenza delle console attualmente sul mercato.

Ribadiamo che al momento si tratta di semplici speculazioni, nondimeno sono dati interessanti che sembrano combaciare con quanto detto finora da Sony e Microsoft. Manca però ancora poco e PlayStation 5 e Xbox Series X saranno finalmente realtà.