Samsung Galaxy Note 10 Lite, ottenuta la certificazione FCC: lancio in arrivo?

L'esistenza di Samsung Galaxy Note 10 Lite non è di certo un mistero ormai, e una nuova conferma arriva nelle ultime ore: la stessa potrebbe preannunciare un lancio imminente. Si tratta della certificazione FCC, vediamo tutti i dettagli noti in questo rapido articolo.

Nelle ultime ore la FCC ha certificato il Samsung Galaxy Note 10 Lite: questo passaggio è fondamentale, perché non è possibile commercializzare un prodotto senza prima passare dalla FCC. Tuttavia l'evento non permette di conoscere nuovi dettagli sullo smartphone android della casa coreana: ad ogni modo, un sito spagnolo avrebbe anche citato in una pagina di supporto un prodotto denominato SM-N770F/DS, proprio la versione internazionale Dual SIM del Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Ciò che sappiamo, è che Samsung Galaxy Note 10 Lite sarà la variante di fascia più bassa rispetto al modello standard e ai fratelli maggiori, Sembra infatti che monterà un SoC Exynos 9810 con 6GB di RAM, e che avrà un batteria da 4.500 mAh; per il momento, ad ogni modo, si tratta di rumor.