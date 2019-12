PUBG, vendite per dieci milioni di copie negli ultimi diciotto mesi

PUBG ha venduto dieci milioni di copie negli ultimi diciotto mesi. Il dato fa riferimento alle versioni PC e console combinate, ma non tiene in considerazione le microtransazioni di quelle mobile, che sono conteggiate a parte.



Stando all'analista Daniel Ahmad, attualmente il gioco di PUBG Corp avrebbe venduto un totale di 60 milioni di copie. Per arrivare a questo dato gli è bastato considerare il dato di giugno 2018, che parlava di 50 milioni di copie vendute, sommandogli il nuovo dato.



Difficile capire su quale piattaforma PUBG abbia venduto di più. La versione PC è ormai disponibile da anni, mentre quelle console hanno avuto dei lanci differenziati, con quella per Xbox One disponibile da dicembre 2017 e quella PS4 da dicembre 2018. Su Steam PUBG è sempre nelle prime posizioni della classifica dei titoli più giocati.



Ovviamente se prendiamo in considerazione PUBG mobile le cose cambiano parecchio. La versione mobile di PUBG è stata infatti scaricata più di seicento milioni di volte, superando il miliardo di dollari di ricavi. Considerate che questo dato non comprende il mercato cinese. enorme. e capirete di cosa stiamo parlando.