Apple Mac Pro, Made in USA solo i computer venduti negli Stati Uniti, gli altri dalla Cina?

Le prove al momento sono ancora poche, ma c'è il sospetto che il nuovo Apple Mac Pro sia Made in USA solo per quanto riguarda le unità destinate al mercato interno degli Stati Uniti, mentre per i computer destinati al resto del mondo la compagnia sia ricorsa alla classica costruzione in Cina.



Sul nuovo Mac Pro ne abbiamo sentite di ogni in questi giorni, con il suo lancio ufficiale sul mercato: si tratta certamente di un computer destinato ad un utilizzo professionale e anche in quest'ambito non proprio accessibile a tutti, considerando il suo costo tendente all'assurdo, tuttavia ha indubbiamente degli elementi unici dalla sua.



Uno dei motivi di orgoglio per Apple, riguardante il Mac Pro, era proprio il fatto di essere un prodotto progettato e costruito interamente negli Stati Uniti, facendo dunque tornare il Made in USA in maniera ufficiale sul mercato con questo dispositivo speciale. Per questo motivo, Apple ha aperto di recente una nuova sede per l'assemblaggio in Texas, facendo dunque rientrare dopo anni la linea produttiva nel proprio territorio, anche se limitata ai Mac Pro.



Pare che ci sia però un ulteriore limitazione, visto che alcuni Mac Pro sono invece assemblati in Cina, come dimostrato da alcune segnalazioni di acquirenti europei che sulla scocca del computer hanno trovato la solita scritta "Designed by Apple in California, Assembled in China". L'idea dunque è che le unità Made in USA vengano distribuite solo sul mercato nord americano, mentre per tutti gli altri mercato Apple sia ricorsa alla classica produzione cinese, probabilmente effettuata da Quanta Computer.