Pokémon GO Community Day di Gennaio 2020, data svelata da Niantic Labs

Con il grande evento dello scorso weekend, i Community Day di Pokémon GO del 2019 sono ufficialmente terminati: chiaramente, però, i giocatori guardano già agli eventi del prossimo anno. E in queste ore gli sviluppatori di Niantic Labs hanno svelato i primi dettagli, compresa la data del primo Pokémon GO Community Day del 2020.

Il primo Pokémon GO Community Day del 2020 si terrà a gennaio 2020, e adesso abbiamo anche una data ufficiale confermata dagli sviluppatori: fissate sul calendario domenica 19 gennaio 2020, perché dalle ore 11:00 alle ore 14:00 (orario italiano locale) si terrà il nuovo appuntamento con i mostriciattoli tascabili, e con i soliti bonus che ormai ben conoscete.

Resta ancora da svelare l'identità del protagonista del Pokémon GO Community Day di gennaio 2020, ma si tratterà al 99% di Piplup, lo starter di tipo acqua della Quarta Generazione di Sinnoh. Questo a meno che Niantic Labs non voglia sconvolgere l'iter seguito negli ultimi due anni. Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.