Resistance, Insomniac Games sta suggerendo il ritorno della serie?

Insomniac Games sta disseminando i suoi canali social di indizi relativi alla serie Resistance. Vista la frequenza con cui viene rilasciato il materiale preso dalla serie originale, non c'è da stupirsi che molti fan abbiano iniziato a sperare nel ritorno di Resistance, magari su PS5.



Tra i materiali pubblicati c'è il packshot di Resistance: Fall of Man su PS3 e alcuni fermi immagine dei protagonisti e dei mostri in azione. Molti ritengono che possa essere in arrivo una raccolta di rimasterizzazioni dei vecchi capitoli, altri sperano in titolo completamente nuovo. I più pessimisti parlano di un semplice modo per festeggiare la storia della compagnia.



Comunque sia qualcosa che bolle in pentola sicuramente c'è. Speriamo di sapere presto cosa, anche perché la serie Reistance non è ancora approdata su PS4.



Composta di tre capitoli, la serie di sparatutto in prima persona Resistance andava moltissimo nella generazione precedente, quella di Xbox 360 e PS3. Purtroppo le scarse vendite del terzo capitolo l'hanno fatta sparire dai radar.