Google Stadia, un altro Buddy Pass per gli utenti come regalo di Natale

Gli acquirenti della Founder's Edition di Google Stadia hanno ricevuto in questi giorni un secondo Buddy Pass come regalo di Natale da parte della compagnia, consentendo così ai possessori dell'abbonamento di regalare a un amico una prova gratuita del servizio di gioco in streaming.



Il buddy pass consente di provare Google Stadia per tre mesi gratis ed è ovviamente un ottimo sistema per diffondere la conoscenza del nuovo servizio di gioco in streaming da parte di Google. Un primo Buddy pass era già compreso con l'abbonamento iniziale, questo secondo è sostanzialmente un regalo in vista del Natale, come riferito anche nel tweet ufficiale di Stadia riportato qui sotto.



Il pass contiene sostanzialmente tutte le caratteristiche dell'abbonamento Pro standard di Google Stadia, dunque con accesso ai giochi gratuiti attualmente disponibili (Tomb Raider: Definitive Edition, Farming Simulator 19, Destiny 2: The Collection e Samurai Shodown) e alla possibilità di acquistare i giochi anche con gli sconti riservati agli abbonati, oltre ovviamente all'accesso agli ulteriori titoli gratuiti che verranno aggiunti su base mensile.





In the spirit of the holidays, we have an early surprise gift for Stadia Founders: an extra Buddy Pass. Give it to a friend, a family member... anybody you know who loves games. pic.twitter.com/cn7muBPgfS — Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2019