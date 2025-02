Insomniac Games aveva proposto a Sony di realizzare Resistance 4, ma il progetto non è andato in porto

Per chi non lo sapesse, Resistance è una serie sparatutto in prima persona iniziata nel 2007 con Resistance: Fall of Man, che era stato pubblicato al lancio di PS3. I giochi sono ambientati in una versione alternativa degli anni '50, in cui la Terra viene invasa da una civiltà aliena nota come Chimera. Gli umani rimasti si uniscono per combattere queste invasione, utilizzando sia armi convenzionali dell'epoca che futuristiche. Il gioco ha avuto due sequel, ovvero Resistance 2 nel 2008 e Resistance 3 nel 2011, e lo spin-off Resistance: Burning Skies per PS Vita realizzato nel 2012 da Nihilistic.

Le parole di Ted Price

Intervistato da Kingda Funny Games, Price ha dichiarato: "Avevamo proposto un pitch per Resistance 4. Era un concept meraviglioso, ma in termini di tempistiche e opportunità di mercato non ha funzionato".

"È stato il risultato della passione di molti membri del team Insomniac per continuare la storia, perché credo che Resistance abbia creato una base storica alternativa davvero interessante in cui tutto può accadere con i Chimera, dove vanno e quali sono le loro origini. Abbiamo trascorso molto tempo a lavorare sulla backstory e a fare brainstorming per capire dove avremmo potuto portare la storia in futuro".

Successivamente è stato chiesto a Price se la serie non è continuata a causa dello scarso successo di Resistance 3. L'ex boss di Insomniac Games ha glissato con abilità la questione, ma ha lasciato intendere che, considerando che l'IP è in mano a Sony e Insomniac Games fa parte dei PlayStation Studios, in futuro potrebbe esserci una possibilità di riportare in auge la serie.

"Resistance 3 era stato progettato per concludere il franchise di Resistance", ha spiegato. "Con il modo in cui abbiamo concluso la storia del protagonista Capelli e abbiamo chiuso molti cicli di varie storie minori... volevamo farlo in modo da avere più opzioni in futuro, se andare avanti con altri giochi di Resistance o prendere un'altra strada".

"Quando si lavora a lungo su un franchise è bello avere la possibilità di passare a qualcos'altro, ma allo stesso tempo è anche bello potervi tornare, quindi fortunatamente, dato che facciamo parte di Sony e questa possiede la proprietà intellettuale di Resistance, avremo sempre l'opportunità di rivisitare Resistance e se funzionerà, come fan, sarò molto entusiasta".