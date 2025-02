Il PlayStation Store ha lanciato nuove offerte per il weekend esclusive per gli abbonati a PS Plus

Questo fine settimana il PlayStation Store di Sony propone decine e decine di nuove offerte in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium su giochi per PS4 e PS5. Vediamo alcune delle più interessanti.

Partiamo da Far Cry 6, al momento in sconto a 24,99 euro per la Gold Edition e a 22,49 euro per la Deluxe Edition, con una riduzione del 75% in entrambi i casi. Rimanendo in casa Ubisoft, molto interessante anche la prmozione su Prince of Persia: The Lost Crown - Complete Edition (che include il DLC Mask of Darkness e costumi bonus) proposto a 24,99 euro. Anche Avatars: Frontiers of Pandora è in offerta, con la Gold e la Deluxe Edition prezzate rispettivamente 36,29 euro e 26,69 euro.