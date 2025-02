La seconda beta di Monster Hunter Wilds ha superato i 250.000 giocatori contemporanei su Steam

Per la precisione, è stato raggiunto un picco di 258.737 utenti simultanei alle 14:00 italiane, il quinto più alto nelle ultime 24 ore sulla piattaforma di Valve, superando Rust, Naraka Bladepoint e Kingdom Come Deliverance 2, con i numeri che potrebbero lievitare ulteriormente durante il corso del fine settimana, considerando che è il periodo dove solitamente le persone hanno più tempo da dedicare ai videogiochi.

Numeri eccezionali, ma inferiori alla prima beta

Numeri notevoli sotto più punti di vista, ma per il momento siamo ben lontani dai 463.798 giocatori contemporanei visti durante la prima fase di testing. Tuttavia è anche naturale, considerando che questa seconda beta include gli stessi contenuti della prima con le uniche novità di rilievo rappresentata due mostri, il Gypceros e l'Arkveld, con quest'ultimo che rappresenta una sfida piuttosto avanzata. Insomma, i nuovi contenuti potrebbero non essere bastati per convincere gli utenti a tornare per questo nuovo giro di test, mentre altri invece semplicemente potrebbero aver reputato di non essere interessati al titolo dopo averlo provato l'anno scorso.

L'Arkveld, il nuovo mostro aggiunto nella seconda beta di Monster Hunter Wilds

Vi ricordiamo che la seconda beta di Monster Hunter Wilds è iniziata oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S e proseguirà fino alle 03:59 di lunedì 10 febbraio. Riprenderà per una seconda e ultima tranche tra venerdì 14 e lunedì 17 febbraio. Seguirà il debutto nei negozi, fissato al 28 febbraio.