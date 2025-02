Un trailer di Dragon Ball Daima prepara i fan in vista del gran finale dell'anime

Il canale YouTube di Toei Animation ha pubblicato uno scoppiettante trailer di Dragon Ball Daima in vista del finale della serie anime che andrà in onda nelle prossime settimane. Lo trovate nel player sottostante. Ovviamente sconsigliamo la visione a chi non ha guardato i precedenti episodi della serie dato che il filmato include alcuni spoiler.

Il trailer mostra un mix di scene di alcuni degli scontri più intensi visti in precedenza, come quello tra Goku e Tamagami, incluse alcune tratte dalle puntate più recenti che preannunciano l'apice tra lo scontro tra il saiyan e il Re Supremo del Regno Demoniaco, il tutto sullo sfondo delle note della sigla d'apertura "Jaka Jaan".