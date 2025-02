WWE 2K25 mostra il nuovo match Underground e Rhea Ripley affronta Roman Reigns

IGN ha pubblicato un video di gameplay con un match Underground completo di WWE 2K25 in cui si affrontano Rhea Ripley e Roman Reigns. Si tratta di una stipulazione inedita per la serie, rivelata appunto in questa occasione.

Basato su una delle novità introdotte di recente negli show di NXT, questo tipo di match si svolge all'interno di un ring privo di corde e circondato da altre superstar, come nei Lumberjack, che possono interagire con i contendenti qualora escano dai confini del quadrato.

Fra gli elementi innovativi dei match Underground ci sono le luci, decisamente più basse del solito, pensate per creare un'atmosfera urbana e richiamare alla mente gli incontri clandestini in stile Fight Club, come hanno spiegato gli stessi sviluppatori di Visual Concepts.

I personaggi coinvolti non si risparmiano durante l'incontro, e alla fine a spuntarla è Rhea Ripley, che a sorpresa riesce a infliggere a Roman Reigns danni sufficienti per ottenere la vittoria, che in questo caso non avviene con il tradizionale schienamento.