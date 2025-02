Honor Magic7 completa la lineup con le nuove Earbuds Open e il Pad V9

In occasione dell'evento That's Magic, Honor ha presentato i nuovi dispositivi che andranno ad accompagnare i nuovi smartphone della casa. La lineup capitanata dal nuovo Honor Magic7 Pro sarà presto arricchita dalle Honor Earbuds Open e da Honor Pad V9, che arriveranno presto sul mercato italiano. Abbiamo partecipato alla serata, tra esperti di intelligenza artificiale e i nuovi prodotti targati Honor.

Una serata all'insegna dell'IA

L'evento, tenutosi presso Garage 21, ha visto la presentazione di dispositivi come HONOR Magic7 Pro, HONOR Magic7 Lite, HONOR EARBUDS Open e HONOR PAD V9, con gli ultimi che andranno presto a completare l'ecosistema del brand.

Fabio Moioli ha parlato del ruolo dell'IA nella vita quotidiana

Tra le funzionalità messe in mostra, spiccano l'AI Super Zoom, capace di catturare dettagli con una nitidezza senza precedenti, e l'AI Eraser, che permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto con un semplice tocco.

Durante la serata, Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR, ha sottolineato i successi del brand nel biennio 2023-2024 e gli ambiziosi obiettivi per il 2025, mentre Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR, ha ribadito l'impegno del brand nel continuare a innovare per soddisfare un pubblico sempre più esigente.

Infine Fabio Moioli, esperto di intelligenza artificiale, innovazione e Leadership Advisor per Spencer Stuart Technology, Media, Telco & Services, ha offerto un approfondimento sul ruolo dell'AI nella trasformazione del settore tecnologico, con un focus sull'impatto di queste tecnologie nella vita di tutti i giorni.