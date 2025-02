Honor Magic7 Pro, la recensione di uno smartphone Android top di gamma (quasi) indistruttibile

Fin dal primo sguardo Magic7 Pro non passa inosservato, grazie ad un design elegante e raffinato, caratterizzato da una scocca in vetro con bordi curvi e un modulo fotografico posteriore che richiama l'obiettivo di una fotocamera professionale. Ma anche sotto la scocca troviamo un hardware che non cede a compromessi, con il potente processore Snapdragon 8 Elite, un display OLED stupendo e un comparto fotografico di livello, caratterizzato da tre sensori che si prestano a diverse situazioni. Sulla carta, insomma, questo Honor ha tutto. Eppure già in passato i flagship della compagnia cinese si sono persi sul più bello, non riuscendo a competere fino in fondo con i top di gamma della concorrenza. Sarà così anche stavolta? Seguiteci che ve lo raccontiamo nella nostra recensione dell'Honor Magic7 Pro .

Il display è un LTPO AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione di 1280 x 2800 pixel, che offre una densità di pixel elevata e immagini nitide e definite. La tecnologia LTPO permette di variare dinamicamente il refresh rate dello schermo da 1 a 120 Hz in base al contenuto visualizzato, garantendo un'esperienza visiva fluida e reattiva, con un occhio di riguardo al risparmio energetico. La luminosità di picco in HDR è di ben 5.000 nit, ma negli scenari reali siamo sui 1.600 nit: un valore comunque più che sufficiente per garantire un'ottima visibilità all'aperto anche in condizioni di luce solare intensa.

Anche la sua resistenza è invidiabile: urti diretti e pesi anche molto elevati non intaccano minimamente il display, che non si è rigato nemmeno durante le prove più brutali. Il NanoCrystal Shield di Honor però, che aveva resistito a cadute, pneumatici di un ATV e l'impatto con una tavola da snowboard, non ha potuto nulla contro il nemico numero uno degli schermi: le chiavi in tasca. Dopo solo pochi giorni di utilizzo, le chiavi della redazione hanno infatti irrimediabilmente rigato il sample oggetto della nostra prova. Tenetene conto se volete mettere alla prova l'altrimenti eccellente durabilità di questo smartphone.

Honor Magic7 Pro non si limita ad offrire prestazioni elevate, ma si presenta anche con un design elegante e curato nei minimi dettagli. La scocca, realizzata in vetro con una finitura che richiama la madreperla nella colorazione Lunar Shadow Grey, dona al dispositivo un aspetto premium e raffinato. I bordi curvi, sia sul display che sul retro, contribuiscono a rendere l'impugnatura comoda e sicura, nonostante le dimensioni generose dello smartphone, che misura 162,7 x 77,1 x 8,8 mm.

Nel complesso, il comparto fotografico di Honor Magic7 Pro è sicuramente uno dei suoi punti di forza e offre versatilità, qualità e funzioni avanzate. Tuttavia, non si può parlare di un camera phone assoluto: la gestione del software e l'elaborazione delle immagini possono portare a risultati non sempre coerenti, con colori a volte troppo saturi o un eccessivo livello di nitidezza. Si tratta comunque di aspetti che potrebbero essere migliorati con futuri aggiornamenti.

Segnaliamo poi lo stile artistico dei ritratti Harcourt, che in modalità ritratto offrono effetti di sfocatura e tonalità di colore ispirate al famoso studio fotografico parigino. Questi stili, disponibili per la fotocamera principale e il teleobiettivo, permettono di ottenere ritratti di grande impatto visivo.

Non possono poi mancare alcune funzioni basate sull'intelligenza artificiale pensate per migliorare le immagini al volo. Tra le altre, spicca la funzione AI SuperZoom, che interviene con zoom superiori a 30x e permette di ottenere ingrandimenti estremi: i suoi risultati, però, non sempre convincono a pieno, con immagini che possono presentare un effetto "acquerello" e dettagli artificiali.

Honor Magic7 Pro offre diverse opzioni per la registrazione video, con la possibilità di registrare in 4K a 60 FPS con tutte le camere . La qualità dei video è generalmente buona, con una buona stabilizzazione dell'immagine e una resa cromatica fedele, e si possono cambiare le camere al volo durante la registrazione.

Honor Magic7 Pro vanta un comparto fotografico di alto livello , con una configurazione a tripla fotocamera che promette versatilità e qualità negli scatti, ma che rimane sostanzialmente la stessa vista nel Magic6 Pro lo scorso anno. Il sensore principale da 50MP, con apertura variabile f/1.4-2.0 e stabilizzazione ottica dell'immagine, è in grado di catturare immagini dettagliate e luminose in diverse condizioni di luce. La possibilità di regolare l'apertura del diaframma permette di ottenere una maggiore profondità di campo o di aumentare la luminosità in condizioni di scarsa illuminazione; inoltre, questo è l'unico dei tre sensori che permette di scattare foto in RAW.

Anche la velocità di ricarica è un punto di forza di questo smartphone , sebbene si parli di soluzioni proprietarie che richiedono un caricatore ad hoc. Con la ricarica cablata a 100W, è possibile ricaricare completamente la batteria in meno di 35 minuti, riducendo al minimo i tempi di attesa. Inoltre, la ricarica wireless a 80W offre una valida alternativa per chi preferisce una soluzione senza fili, con tempi di ricarica comunque rapidi, inferiori ai 45 minuti. Unica nota negativa: l'alimentatore per la ricarica rapida non è incluso nella confezione, quindi per sfruttare a pieno le potenzialità di ricarica è necessario acquistare separatamente un caricabatterie compatibile.

Uno degli aspetti più convincenti di Honor Magic7 Pro è invece la sua autonomia. È importante sottolineare che la versione commercializzata in Cina vanta una batteria più capiente, da 5850 mAh, mentre il modello disponibile in Europa e nel resto del mondo si ferma a 5270 mAh. Nonostante questa differenza, l'ottimizzazione software di Honor permette di raggiungere agevolmente due giorni di utilizzo con una singola carica . Anche nelle giornate di uso più intenso, si arriva a sera con un buon margine di sicurezza. Si tratta di un risultato non scontato considerando l'hardware di alto livello, il display ad alta risoluzione e il refresh rate adattivo fino a 120Hz.

Durante i test, Magic7 Pro ha mantenuto un frame rate stabile di 60 FPS con le impostazioni grafiche al massimo, senza surriscaldamenti eccessivi, con tutti i titoli "da benchmark": Genshin Impact, Call of Duty, Honkai: Star Rail, Diablo Immortal e Zenless Zone Zero. Qui possiamo sfruttare anche il Game Manager per avere una serie di opzioni sovrapposte al gioco in esecuzione, così da selezionare profili energetici, filtri grafici e altre impostazioni utili. L'esperienza viene poi ulteriormente migliorata dalla presenza di altoparlanti stereo di alta qualità, che garantiscono bassi potenti e un audio coinvolgente. Molto buoni anche i risultati nei benchmark sintetici : Magic7 Pro fa registrare punteggi medi vicini a quelli dei primi della classe in tutti i settori, senza perdere troppo smalto nemmeno sotto sforzo. Con Antutu abbiamo ottenuto valori tra i 2.480.394 e 2.141.441, mentre con Geekbench 6 l'oscillazione è stata inferiore: tra 2.946 e 3.047 in Single-Core e tra 8.814 e 9.417 in Multi-Core, con la GPU che ha segnato più di 17.500 punti con librerie OpenCL e più di 24.100 con quelle Vulkan.

Honor Magic7 Pro non delude le aspettative in termini di prestazioni. Il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantisce un' esperienza d'uso fluida e reattiva in qualsiasi contesto . L'interfaccia utente, le applicazioni e i giochi si aprono rapidamente e senza alcun rallentamento, anche con un utilizzo intenso e multitasking.

Esperienza d'uso

Honor Magic7 Pro offre un'esperienza d'uso complessivamente positiva, con alcuni punti di forza che meritano di essere evidenziati. Il display LTPO OLED da 6.81 pollici, con la sua elevata risoluzione e il refresh rate adattivo fino a 120 Hz, garantisce un'esperienza visiva fluida e immersiva durante la navigazione web, la visione di video e l'utilizzo delle app.

Honor Magic7 Pro ha resistito quasi a tutto, ma dopo quasi un'ora di benchmark ha chiesto una pausa

La qualità audio in chiamata è eccellente, grazie alla presenza di un sistema di cancellazione del rumore che riduce efficacemente i rumori di fondo, garantendo conversazioni chiare e nitide anche in ambienti rumorosi. La ricezione del segnale è stabile e performante, senza problemi di aggancio o perdita di segnale anche in zone con scarsa copertura. Veloce anche il WiFi, che riesce ad avere una copertura superiore alla media.

Il dispositivo integra un lettore di impronte digitali ultrasonico sotto il display, veloce e preciso nel riconoscimento. Lo sblocco con il volto è affidabile e sicuro, grazie alla presenza di un sistema di riconoscimento facciale 3D. Completano la dotazione una serie di sensori utili per diverse funzioni, tra cui il sensore di prossimità, il giroscopio, l'accelerometro, la bussola elettronica e il sensore di luce ambientale.

Il software è Magic OS 9, basato su Android 15

Per quanto riguarda il software, Magic7 Pro utilizza Magic OS 9, basato su Android 15. Si tratta di un'interfaccia utente altamente personalizzata, che si discosta in modo significativo dall'esperienza Android stock. Alcune scelte di design, come la separazione tra area notifiche e impostazioni rapide, possono risultare inizialmente poco intuitive per chi è abituato ad un'interfaccia Android più tradizionale.

Tuttavia, Magic OS 9 offre anche diverse funzionalità interessanti, come Magic Portal per l'integrazione con l'ecosistema della casa cinese, che permette di selezionare testo o immagini sullo schermo e trascinarli in altre applicazioni per condividerli o effettuare ricerche. Sono presenti anche diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione in tempo reale, la formattazione e trascrizione di note e strumenti di editing per le immagini, che funzionano tutte discretamente bene, pur essendo ancora lontane dalla perfezione.

Altre funzioni IA, come AI Deep Fake per rilevare contenuti sospetti durante le videochiamate, arriveranno invece con futuri aggiornamenti software. Aggiornamenti che, a proposito, sono garantiti per 5 anni di patch di sicurezza e 4 major update.