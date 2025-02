Affamati di Elden Ring Nightreign? Nuove informazioni potrebbero arrivare a brevissimo

Se anche voi siete affamati di novità riguardo a Elden Ring Nightreign , il nuovo gioco di FromSoftware, allora pare che non dovreste attendere troppo per saziare la vostra fame.

I dettagli del leak di Elden Ring Nightreign

La testata afferma di avere accesso a "fonte che ha familiarità con i piani di gioco, che ha detto che le informazioni saranno pubblicate il 12 febbraio." La data sembra credibile visto che i test online del videogioco avranno luogo dal 14 al 17 febbraio: non è impossibile che FromSoftware voglia svelare nuovi dettagli in tali giorni.

La fonte segnala anche che la data di uscita è fissata per maggio, anche se non precisa un giorno esatto. Se tutto questo dovesse rivelarsi corretto, in ogni caso, potremo avere più dettagli la prossima settimana. Ovviamente per ora sono solo rumor e non possiamo considerare confermate le informazioni.

Se per caso questa è la prima volta che sentite nominare Elden Ring Nightreign, vediamo subito di cosa si tratta. Elden Ring Nightreign è un gioco d'azione con una struttura roguelite. È un gioco indipendente, non una espansione di Elden Ring, e narrativamente è completamente slegato, sebbene riutilizzi vari elementi del gioco principale e anche di vecchi capitoli di FromSoftware (ad esempio, torneranno personaggi e nemici).

Si tratta di un gioco cooperativo (massimo tre giocatori) che può però essere giocato anche in solitaria. Per più dettagli sul funzionamento, ecco il nostro approfondimento.