Il Regno Unito non inasprirà le leggi sui giochi live service rimossi dai listini

Il Regno Unito non inasprirà le leggi a tutela dei consumatori rispetto ai giochi live service non più disponibili, che vengono chiusi, disattivati e/o rimossi dai listini, talvolta nonostante siano stati regolarmente acquistati.

La decisione del governo va dunque in contrasto con una petizione che aveva raccolto oltre 10.000 firme e che chiedeva ai legislatori un aggiornamento delle norme per vietare ai publisher di rimuovere i videogiochi che hanno già venduto senza che gli utenti abbiano la possibilità di conservarli in qualche modo.

La posizione espressa dal governo sancisce che "non ci sono piani per modificare la legge britannica sui consumatori in merito alla disabilitazione dei videogiochi", e che "coloro che vendono giochi devono conformarsi ai requisiti esistenti nella legge sui consumatori", con la promessa di vigilare.

"Il governo riconosce le preoccupazioni sollevate dagli utenti di videogiochi in merito all'operatività dei prodotti acquistati", ha dichiarato il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport. "Siamo consapevoli dei problemi relativi alla durata dei contenuti digitali, inclusi i videogiochi, e comprendiamo le preoccupazioni dei giocatori di alcuni titoli che sono stati rimossi."

"Non prevediamo di modificare l'attuale legge sui consumatori relativa all'obsolescenza digitale, ma monitoreremo la situazione e prenderemo in considerazione il lavoro svolto dalla Competition and Market Authority (CMA) sui diritti dei consumatori e sul danno ai consumatori."