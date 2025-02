Destiny 2: Eresia è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio e i dettagli

Bungie ha annunciato che Destiny 2: Eresia è disponibile da oggi, come conferma lo spettacolare trailer di lancio di quello che si pone come l'ultimo capitolo de La Forma Ultima e che promette di coinvolgerci in una nuova, appassionante avventura.

In Eresia fa il proprio ritorno l'Astrocorazzata, iconica ambientazione del primo Destiny che ora è sotto il controllo di una Eco, il che aggiunge un tocco di mistero e pericolo. I Guardiani, chiamati a difendere il sistema solare da una nuova minaccia, potranno cimentarsi con una storia inedita e con diverse nuove attività.

Con l'inizio dell'Atto I di Eresia verranno introdotte ben venticinque modifiche del manufatto, offrendo ai giocatori la possibilità di potenziare le proprie abilità, in particolare quelle ad arco, e di indebolire i nemici con nuove tattiche.

Il Mondo Inferiore metterà alla prova le abilità dei Guardiani all'interno di scontri dinamici e imprevedibili: questa nuova sfida per tre giocatori, che ricorda alcune dinamiche classiche, si svolgerà a bordo dell'Astrocorazzata e richiederà ai giocatori di adattarsi rapidamente a obiettivi, nemici e zone di pattuglia in continuo cambiamento.

Che si giochi in squadra o in solitaria, Mondo Inferiore promette ricompense di valore crescente, permettendo ai giocatori di migliorare armi e abilità e personalizzare il proprio stile di gioco. Tuttavia non sarà una passeggiata: bisognerà gestire con astuzia risorse limitate, come le munizioni, e fare i conti con la difficoltà di rigenerare la salute.