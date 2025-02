The Last of Us Stagione 2 includerà scene "piuttosto brutali" e contenuti tagliati dal gioco

The Last of Us Stagione 2, al pari della prima, includerà contenuti che nel videogioco sono sì presenti ma solo citati e non ampiamente mostrati, ma anche contenuti che sono stati tagliati dal gioco originale, ovvero The Last of Us Parte 2.

L'informazione arriva da Neil Druckmann, capo di Naughty Dog, co-creatore di The Last of Us e showrunner della serie TV.