Battlefield Labs ha ottenuto un successo più grande di quanto EA si aspettasse

Come vi abbiamo già segnalato, EA ha recentemente annunciato Battlefield Labs , un nuovo programma di test della comunità per Battlefield 6 (nome non ufficiale, ricordiamo). Ora scopriamo che l'interesse per il programma ha superato le aspettative della compagnia.

Le parole di DICE ed EA su Battlefield Labs

La richiesta è stata così alta che EA ha implementato una coda nella pagina di iscrizione e alcuni fan hanno riscontrato dei problemi. EA ha dichiarato che sta "lavorando attivamente" per risolvere qualsiasi problema in corso con il processo di iscrizione e ha incoraggiato i fan a continuare a tentare di iscriversi finché non avranno successo. EA ha anche assicurato ai fan che l'ordine di iscrizione al test non influirà sulla possibilità di essere accettati nel programma.

Il primo test di Battlefield Labs si svolgerà "nelle prossime settimane", ma tutti coloro che vi accederanno dovranno firmare un accordo di non divulgazione (NDA) in cui si dichiara che non riveleranno alcuna informazione. Detto questo, EA ha dichiarato che pubblicherà post pubblici sul blog che illustreranno i dettagli di questi test e le lezioni apprese, in modo che tutti possano seguirli.

Il nuovo gioco Battlefield è attualmente in fase di sviluppo pre-alpha e non si sa ancora quando potrebbe essere pubblicato. Ecco i requisiti di sistema PC per partecipare a Battlefield Labs.