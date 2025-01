Destiny 2 presenta l'episodio Eresia e i contenuti di Star Wars

Nel nuovo episodio assisteremo alla scoperta di una nuova Eco e non mancheranno i contenuti inediti fra attività extra, armi e armature, il Mondo Inferiore, nuove nature di sottoclasse e la gara della Dottrina Dilaniata prevista per il 7 febbraio.

Tornando invece all'episodio Eresia, durante la diretta gli sviluppatori hanno accennato al ritorno dell'Astrocorazzata , la nave nota ai fan di Destiny fin dal primo capitolo della saga, e di una serie di personaggi familiari, tanto tra le fila degli alleati quanto in quelle degli avversari.

Introdotti nell'ambito di una collaborazione ufficiale con Lucasfilm Games , questi elementi includeranno decori per armatura ispirati agli Assaltatori e alle Guardie Imperiali dell'Impero, donando all'universo di Destiny un pizzico delle atmosfere di Star Wars.

Bungie ha trasmesso una lunga diretta per presentare il nuovo episodio di Destiny 2, Eresia , che sarà disponibile con il primo atto a partire dal 4 febbraio, e i contenuti di Star Wars per il gioco.

Un'iniziativa importante

Archiviate le celebrazioni per il decimo anniversario di Destiny, Eresia proverà a riaccendere ancora una volta l'entusiasmo attorno allo sparatutto sviluppato da Bungie. In concomitanza con la presentazione del nuovo episodio, tuttavia, lo studio ha anche parlato del Game2Give 2025.

L'iniziativa benefica vedrà la community di Destiny e duecento creator lavorare insieme per supportare la Bungie Foundation e permetterle di perseguire i propri obiettivi: "contribuire al benessere dei bambini, far valere i diritti delle comunità sottorappresentate e fornire aiuto alle popolazioni in stato di bisogno."

Chi deciderà di effettuare una donazione riceverà ricompense come un emblema, un emote e un astore esclusivi, oltre ai contenuti recuperati dall'archivio per consentire ai Guardiani di procurarsi qualche chicca proveniente dal passato.

Game2Give 2025 si concluderà il 6 febbraio con una grande diretta e in questo momento l'iniziativa sta raccogliendo fondi anche per aiutare le comunità colpite dagli incendi che hanno devastato Los Angeles, attraverso la vendita di un pacchetto esclusivo con maglietta ed emblema.