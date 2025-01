In un mese che passerà alla storia come uno dei più affollati di sempre, si assiste stranamente a un risultati univoco: è Kingdom Come Deliverance 2 a dominare le aspettative.

Il prossimo mese potrebbe passare alla storia videoludica come uno dei più ricchi in assoluto per quanto riguarda le uscite di rilievo: da una concentrazione di grandi titoli che, in un modo o nell'altro, sono tutti finiti all'interno del mese più breve dell'anno è emerso però un risultato univoco da parte dei due sondaggi paralleli. A quanto pare, Kingdom Come: Deliverance 2 è il gioco più atteso di febbraio, in base ai risultati delle votazioni effettuate sia dalla redazione che dai lettori di Multiplayer.it. Le distanze sono molto brevi, a dimostrazione di come siano tanti i giochi in uscita destinati ad attirare grande attenzione, ma evidentemente il nuovo action RPG in prima persona di Warhorse è quello più presente nella mente dei giocatori. Ci sarà poi da vedere come riusciranno tutti questi giochi di fronte alla prova del lancio vero e proprio, e qualcosa ce la indicherà indubbiamente il consueto sondaggio sul gioco del mese, ma se si parla di aspettative e speranze, i risultati sono quelli che riportiamo qui sotto. Ci sono titoli veramente impressionanti, destinati a rimanere tra le maggiori uscite dell'intero anno come Sid Meier's Civilization 7, Avowed, Monster Hunter Wilds e il suddetto Kingdom Come: Deliverance 2, ma ci sono anche tanti altri giochi indirizzati a fasce di pubblico forse di ampiezza minore ma destinati comunque a rientrare tra i massimi rappresentati dei rispettivi generi, almeno per quanto riguarda gli arrivi del 2025. Insomma, ci aspettano settimane molto intense, intanto vediamo come abbiamo deciso di approcciarle.

Il più atteso dalla redazione La votazione all'interno della redazione si è rivelata una lotta fra quattro principali candidati, ma alla fine è stato Kingdom Come: Deliverance 2 a vincere. Una scena nelle foreste di Kingdom Come: Deliverance 2 Il titolo di gioco più atteso di febbraio è stato conquistato ai punti, per così dire: pur non essendo stato messo in prima posizione nelle preferenze della maggior parte dei redattori, la sua presenza in praticamente tutte le classifiche ha fatto in modo che accumulasse un punteggio tale da posizionarsi in testa. Questo significa, se non altro, che il nuovo gioco di Warhorse sembra rientrare nei desideri anche di persone dai gusti piuttosto differenti: in effetti, rappresenta un'interpretazione peculiare dell'action RPG, calato all'interno di un contesto che punta a una ricostruzione storica realistica e in grado di offrire situazioni e meccaniche di gioco piuttosto fuori dagli standard del genere, come una sorta di simulazione di vita medievale. Al secondo posto si è piazzato Sid Meier's Civilization 7, e lo strategico di Firaxis non poteva che ritrovarsi tra i titoli più attesi, considerando anche che può contare su una buona quantità di grandi estimatori, da queste parti. Una panoramica su una civiltà in Sid Meier's Civilization 7 C'è poco da dire sul settimo capitolo di una saga ormai iconica del mondo videoludico, che ha praticamente costruito un genere e lo sta portando avanti rimanendo come uno dei suoi esempi più brillanti. Siamo solo in attesa di provare con mano le migliorie ed evoluzioni applicate, ma da quanto abbiamo potuto vedere finora si prospetta un altro titolo in cui investire quantità vergognose di ore. Al terzo posto, ma molto vicino al vertice, troviamo poi Avowed, il nuovo gioco di ruolo di Obsidian che avrebbe forse meritato più spazio ma si trova invece costretto in un periodo in cui la concorrenza è veramente assatanata. In ogni caso, non vediamo l'ora di esplorare le Living Lands di Eora in un RPG dal tipico stile del team ma anche con un'impostazione diversa dal solito, cosa che ne incrementa indubbiamente il fascino.