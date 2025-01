Da GCC Pokémon Pocket trapelano eventi, clessidre regalo e carte promo in arrivo a febbraio

I dataminer hanno raccolto informazioni in anticipo su alcuni eventi speciali, clessidre in regalo e carte promo previsti per febbraio in GCC Pokémon Pocket, iniziando a delineare diversi appuntamenti interessanti per il prossimo mese all'interno dell'app ufficiale dedicata al gioco di carte collezionatili.

Le informazioni trapelate sarebbero già contenuti nei server di DeNA, dunque possono essere prese per verosimili, sebbene possano ovviamente essere suggette a variazioni, per quanto riguarda i contenuti, le caratteristiche e le date previste, ma per il momento ci sono già diversi eventi da segnare sul calendario per tutti gli appassionati.

Alcuni di questi sono legati ovviamente a Scontro Spaziotemporale, visto che la nuova espansione recentemente annunciata per GCC Pokémon Pocket è in arrivo domani, 30 gennaio 2025, e caratterizzerà dunque il prossimo periodo all'interno del gioco, così come l'arrivo della funzionalità di Scambio praticamente in contemporanea, altra novità di grande rilievo per l'app.