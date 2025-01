GCC Pokémon Pocket si amplia con Scontro Spaziotemporale, la nuova espansione annunciata con un trailer

GCC Pokémon Pocket ospiterà presto la nuova espansione intitolata Scontro Spaziotemporale, in arrivo il 30 gennaio all'interno dell'app per iOS e Android, con una nuova serie di carte in arrivo caratterizzate da una particolare tematica.

Come visibile nel trailer riportato qui sotto, dal 30 gennaio sono dunque in arrivo i nuovi pacchetti dello Scontro Spaziotemporale, un'espansione "al di là del tempo e dello spazio", come riferito da The Pokemon Company, che rilancia una serie di creature dalla regione di Sinnoh in nuove versioni.

Tra queste possiamo dare una prima occhiata a Dialga EX e Palkia EX, i due leggendari che rappresentano le carte più caratterizzanti di questa nuova aggiunta al gioco di carte collezionabili in versione digitale, in arrivo a fine mese.