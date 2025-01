La funzione di Scambio in GCC Pokémon Pocket ha finalmente una data di uscita ufficiale: ecco quando arriverà

Come era stato preannunciato già nei giorni scorsi, GCC Pokémon Pocket sta per ricevere la funzione di Scambio, con una data di uscita finalmente annunciata per questa attesa caratteristica del gioco digitale sulle carte collezionabili, fissata per il 29 gennaio.

Siamo dunque molto vicini all'arrivo di questa nuova caratteristica che risultava molto attesa dalla community, e che sarà messa a disposizione attraverso un aggiornamento gratuito la prossima settimana, precisamente mercoledì 29 gennaio 2025.

A partire da tale data, i giocatori potranno utilizzare questa nuova funzione per scambiare carte digitali con gli amici, espandendo più facilmente le loro collezioni nel GCC Pokémon Pocket, ma con alcune restrizioni che hanno già fatto alquanto discutere la community.