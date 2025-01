Capcom svela che usa l'IA generativa per creare i suoi videogiochi: vediamo in che modo

In una nuova intervista con Google Cloud Japan, Kazuki Abe - un direttore tecnico di Capcom che ha lavorato a giochi di primo piano come Monster Hunter: World ed Exoprimal - ha spiegato come l'azienda stia sperimentando l'implementazione dell'IA nei suoi processi di sviluppo dei giochi.

È stato svelato che Capcom sta sperimentando l'IA generativa per creare le "centinaia di migliaia" di idee necessarie per gli ambienti dei videogiochi.

Che tipo di IA usa Capcom

"Una delle parti più lunghe e laboriose dello sviluppo di un gioco è l'elaborazione di centinaia di migliaia di idee uniche", ha spiegato Abe. Ha aggiunto che i progetti per oggetti come i televisori che vediano in un videogioco richiedono un design, un logo e una forma unici. "Compresi quelli inutilizzati, abbiamo dovuto proporre centinaia di migliaia di idee", ha proseguito.

Kazuki Abe

Per le migliaia o decine di migliaia di oggetti di questo tipo per ogni gioco sono necessarie più proposte, e ogni proposta include le illustrazioni necessarie per comunicare l'idea al direttore artistico e agli artisti, oltre a del testo che descriva il tutto, ha spiegato Abe.

Vedendo un margine di miglioramento dell'efficienza, Abe ha creato un sistema in cui l'intelligenza artificiale generativa può leggere vari documenti di progettazione del gioco e un'intelligenza artificiale può produrre le idee, migliorando la velocità e l'efficienza dello sviluppo, fornendo un feedback per se stessa durante il processo e perfezionando ulteriormente il risultato.

Il suo prototipo, che si basa su diversi modelli di IA come Google Gemini Pro, Gemini Flash e Imagen, sembra aver ricevuto un feedback positivo dai team di sviluppo interni. Il risultato dell'implementazione del modello di intelligenza artificiale sarebbe in ultima analisi "una riduzione significativa dei costi" rispetto all'esecuzione manuale, migliorando al contempo la qualità.

Al momento, la sperimentazione di Capcom con i modelli di IA sembra essere limitata a questo sistema, lasciando gli altri aspetti dello sviluppo del gioco, come l'ideazione, il gameplay, la programmazione e la progettazione dei personaggi, nelle mani degli esseri umani.

Non tutti sono però positivi verso le IA, per un analista l'uso dell'intelligenza artificiale peggiorerà le condizioni del mercato dei videogiochi.