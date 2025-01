Call of Duty: Black Ops 6 domina le classifiche di vendita in USA, a dicembre e in tutto il 2024

Circana ha pubblicato le classifiche di vendita in USA per quanto riguarda i videogiochi, e da queste emerge che Call of Duty: Black Ops 6 domina sia per quanto riguarda il mese di dicembre che l'intero 2024, sul fronte multipiattaforma e specificamente anche su PlayStation e Xbox.

Call of Duty: Black Ops 6 risulta essere il gioco più venduto sia nella classifica multipiattaforma che in quelle specifiche di PlayStation e Xbox, stilate in base ai dati raccolti sia sul mercato fisico che digitale da Circana, per quanto riguarda i publisher che hanno dato il consenso a condividere i propri numeri.

In generale, la spesa totale in videogiochi e console è calata del 9% a dicembre 2024 rispetto al dicembre 2023, soprattutto per un crollo del 29% nelle vendite hardware, mentre dal punto di vista annuale, considerando tutto il 2024, la spesa è calata solo dell'1% rispetto all'anno precedente.