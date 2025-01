Google ha collaborato con l'esercito israeliano per strumenti di intelligenza artificiale?

Secondo un'indagine del Washington Post, Google avrebbe lavorato direttamente con l'esercito israeliano per fornire strumenti di intelligenza artificiale durante il conflitto nella Striscia di Gaza, in concorrenza con Amazon per soddisfare le richieste militari.

Documenti aziendali ottenuti dal Washington Post rivelano che, nelle settimane successive all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, i dipendenti di Google Cloud avrebbero collaborato direttamente con le Forze di Difesa Israeliane (IDF). Questo, nonostante le dichiarazioni pubbliche di Google che negavano qualsiasi coinvolgimento con enti militari. Secondo i documenti, un dipendente avrebbe avvertito che, senza una risposta rapida, Israele si sarebbe rivolto ad Amazon per le sue esigenze di cloud computing e intelligenza artificiale.