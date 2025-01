Google DeepMind sta mettendo insieme un nuovo team IA per il world modeling

Nell'annuncio di lavoro si legge che "la scalabilità del pre-addestramento su video e dati multimodali rappresenta un percorso fondamentale verso l'intelligenza artificiale generale. I world model potranno essere utilizzati in numerosi campi , come il ragionamento e la simulazione visiva, oppure l'intrattenimento interattivo in tempo reale."

"DeepMind ha piani ambiziosi per creare modelli generativi di massa che simulino il mondo ", ha scritto Brooks in un post pubblicato di recente su X. "Sto assumendo personale al fine di creare un nuovo team con questo obiettivo. Venite a costruire con noi!"

I world model rappresentano una branca relativamente nuova per quanto concerne le intelligenze artificiali e hanno svariati campi di applicazione. Uno di essi è la creazione di videogiochi ambientati all'interno di scenari multimediali con cui è possibile interagire in tempo reale.

Google DeepMind sta mettendo insieme un nuovo team IA che si dedicherà al world modeling , ovverosia allo sviluppo di ambienti fisici simulati. A guidare il progetto sarà Tim Brooks, ex co-responsabile della piattaforma Sora di OpenAI, entrato in Google lo scorso ottobre.

Un altro passo verso il futuro?

A pochi giorni dalla presentazione di Gemini 2.0 Flash, che ridefinisce velocità e funzioni dell'intelligenza artificiale di Google, DeepMind si pone dunque nuovi e ambiziosi obiettivi lungo un percorso che ci condurrà verso il futuro di questa tecnologia.

Certo, non sarà una strada facile: piattaforme come Cosmos di NVIDIA e World Labs possiedono già strumenti avanzati per quanto concerne l'intelligenza artificiale fisica, per la gestione di veicoli autonomi e robot.