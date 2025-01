La modalità avventura di Dwarf Fortress ha una data d'uscita, davvero vicina

Recentemente è arrivato su Steam, dove è stato migliorato graficamente (l'originale era in grafica ASCII) ed è stato ulteriormente arricchito. L'ultima novità è la Modalità Avventura che, dopo qualche mese passato in beta, sta per fare il suo debutto nella versione 1.0 , disponibile per tutti i giocatori. Quando? Il 23 gennaio, quindi tra circa due settimane, come annunciato dagli sviluppatori e dall'editore, che hanno pubblicato anche un filmato per spiegare tutte le novità.

Dimensione avventura

Dwarf Fortress consente ai giocatori di controllare un clan di nani che deve combattere in un ambiente ostile per ritagliarsi un posto in un mondo fantasy generato proceduralmente, in un modo talmente accurato da essere imprevedibile. La Modalità Avventura è sostanzialmente un gioco di ruolo roguelike ricavato dal gioco base, con tanto di missioni da svolgere e tesori da trovare, in cui si esplorano i mondi creati durante il gioco standard.

La versione finale avrà una migliore creazione dei personaggi e darà, tra le altre cose, la possibilità di avere ritratti di bambini e neonati. Tra i figli celebri di Dwarf Fortress vanno citati sicuramente Minecraft di Mojang e Caves of Qud di Freehold Games, anche quest'ultimo ormai in giro da parecchi anni ma arrivato alla versione 1.0 solo in tempi recenti.