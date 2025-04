Dwarf Fortress ha superato un grande traguardo di vendite

Dwarf Fortress è uno dei giochi più belli e complessi della storia del medium, indubbiamente, tanto da essere stato tra i primi a finire in un museo. Da quando è arrivato su Steam, in una versione graficamente meno repellente dell'originale (scaricabile gratuitamente), ha anche fatto registrare delle ottime vendite . L'editore Kitfox Games ha appena annunciato il superamento del milione di copie vendute , che è un risultato davvero eccellente, considerando il tipo di gioco.

Evoluzione continua

Dwarf Fortress è il gioco che ha ispirato Notch per realizzare Minecraft, nonché il modello seguito per realizzare titoli quali Rimworld e Caves of Qud, per citarne un paio.

Considerate che è fondamentalmente sviluppato da due persone: i fratelli Tarn e Zach Adams, cui si sono aggiunti alcuni sviluppatori dopo il lancio su Steam.

La prima versione del gioco risale all'ormai remoto 2006, ma da allora i progressi fatti sono stati enormi e la complessità dei mondi creati, e delle possibili interazioni, è aumentata in modo esponenziale.

Dwarf Fortress gode anche di una comunità molto attiva e disponibile, che aiuta volentieri i novizi a comprendere ed entrare in gioco. Certo, bisogna essere motivati, ma lo sforzo viene ripagato da una delle esperienze più totalizzanti tra quelle offerte dal medium videoludico.

Recentemente Dwarf Fortress è stato arricchito con la modalità avventura, che permette di giocarlo come un vero e proprio gioco di ruolo.