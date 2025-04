Il cosplay di Cammy da Street Fighter 6 firmato narga_lifestream è troppo sfacciato?

Il cosplay di Cammy da Street Fighter 6 realizzato da narga_lifestream fornisce un'immagine della combattente britannica decisamente sfacciata e sicura di sé, nell'ambito di un'interpretazione forse un po' al di fuori delle righe rispetto alla tradizionale produzione della modella russa.

Cammy ha fatto il proprio debutto nella serie Capcom nel lontano 1993, come una dei quattro personaggi inediti di Super Street Fighter 2, e da allora si è imposta per il suo design piccante, nonché per lo stile di combattimento dirompente, che l'hanno subito resa una novità entusiasmante per gli appassionati.

Il suo background narrativo la colloca fra gli agenti dell'unità speciale Delta Red, ma Cammy nasconde anche un passato oscuro legato all'organizzazione Shadaloo e ai suoi esperimenti per la creazione del guerriero perfetto.