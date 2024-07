Il cosplay di Cammy da Street Fighter 6 firmato Lada Lyumos vi metterà al tappeto

Un ritorno molto desiderato

Cammy fa parte del roster della serie Capcom dai tempi dell'ormai lontano Super Street Fighter 2, pubblicato circa ventuno anni fa; ma proprio come i supereroi non dimostra minimamente la sua età, restando perennemente giovane.

La sua ultima apparizione è appunto in Street Fighter 6, che ha totalizzato vendite per 3,3 milioni di copie, consolidando il successo di un franchise che si pone da sempre come un solidissimo punto di riferimento per gli appassionati di picchiaduro a incontri.

Il fascino di Cammy ha ispirato anche tante altre cosplayer, vedi ad esempio la sempre impeccabile enjinight oppure la nuova versione di disharmonica, l'interpretazione muscolosa di missbrisolo e quella carinissima di alice_delish.