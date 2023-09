Street Fighter 6: il cosplay di Cammy da disharmonica è fedele alla nuova versione

Una di queste è proprio Cammy, vera e propria beniamina di gran parte degli appassionati dalla sua prima introduzione in Super Street Fighter II a oggi. La lottatrice dell'esercito reale britannico si ripresenta con un look decisamente differente in Street Fighter 6, ma sempre in grande forma.

Come abbiamo avuto modo di vedere, Street Fighter 6 ha introdotto diverse novità al roster storico della serie, con delle variazioni estetiche e tecniche di notevole importanza anche a personaggi rimasti quasi inalterati per decenni.

La nuova Cammy

La nuova Cammy ha un aspetto più sportivo e casual, con un abbigliamento sicuramente più "normale" rispetto alla microtutina del passato ma che consente comunque di ammirare la forma fisica della combattente e che potrebbe essere funzionale anche al combattimento.

La ricostruzione effettuata da disharmonica è davvero notevole, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che anche l'acconciatura e il trucco generale.

Per fare un confronto, potete vedere il look originale in altre reinterpretazioni come il cosplay di Cammy di missbrisolo di qualche tempo fa in versione classica e o quello di Alice Delish che punta decisamente più alla "carineria".