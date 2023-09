Samsung Lifestyle TV da 32 pollici è in sconto al prezzo minimo storico con l'offerta di Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung Lifestyle TV da 32 pollici. Lo sconto segnalato è di 100.99€, ovvero del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 449.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Lifestyle TV da 32 pollici dispone di un display QLED in Full HD e 50 Hz. Misura 14,3P x 72,7l x 45,2H cm. Si tratta di una smart TV pensata anche per sembrare un quadro: lasciandola in standby si può infatti attivare la modalità Arte che mostra dipinti. Il pannello è pensato per ridurre al minimo i riflessi. È possibile acquistare cornici di vari colori per adattare lo schermo alla stanza.