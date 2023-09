Like a Dragon Gaiden e Infinite Wealth: l'RGG Summit Fall 2023 ha una data fissata

Sega ha annunciato la data ufficiale dell' RGG Summit Fall 2023 , ovvero l'appuntamento periodico con l'evento dedicato alla serie Ryu Ga Gotoku, nota in occidente come Yakuza e ora come Like a Dragon: il 20 settembre avremo dunque notizie più approfondite su Like a Dragon Gaiden e Infinite Wealth , oltre a possibili altre novità.

I contenuti dell'RGG Summit Fall 2023

RGG Summit Fall 2023, la locandina dell'evento

L'RGG Summit Fall 2023 si concentrerà ovviamente su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth, i due capitoli in arrivo nel prossimo periodo, e difficilmente potrà esserci molto spazio per altro, considerando la situazione già straordinaria di due giochi di questo calibro portati avanti quasi in contemporanea.

In ogni caso, non è escluso che possano emergere anche ulteriori novità, in attesa delle informazioni ufficiali. Ricordiamo che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ha la data d'uscita fissata per il 9 novembre 2023 su PC, PlayStation e Xbox, mentre Like a Dragon: Infinite Wealth è previsto per l'inizio del 2024, ancora senza una data precisa.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Like A Dragon Gaiden contiene Daytona USA 2 e Fighting Vipers 2 completamente giocabili, per conoscerlo meglio vi rimandiamo al nostro recente provato dalla Gamescom 2023.