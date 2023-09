Like A Dragon Gaiden contiene Daytona USA 2 e Fighting Vipers 2 completamente giocabili

La presenza di giochi del passato di Sega all'interno dei capitoli della serie Like a Dragon è una sorta di tradizione, dunque non stupisce la conferma che anche Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name conterrà alcuni giochi arcade completamente giocabili, tra i quali Daytona USA 2 e Fighting Vipers 2.

L'informazione in questione è stata confermata dalle pagine di Famitsu, la rivista nipponica alla quale Sega ha confidato alcune nuove caratteristiche del capitolo in arrivo e destinato a rappresentare uno spin-off della serie Like a Dragon. Come visto anche nei capitoli precedenti, nel gioco è possibile utilizzare cabinati e console domestiche e far partire effettivamente i giochi corrispondenti.

In questo modo, tra le tante attività collaterali di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ci sarà anche un po' di sano retrogaming sulle vecchie glorie Sega, nella fattispecie con Daytona USA 2 e Fighting Vipers 2 come elementi di spicco all'interno delle sale giochi disseminate nello scenario, ma non solo.