Skull and Bones perde l'ennesimo direttore creativo, il gioco pare non avere una data d'uscita

Continuano i problemi di sviluppo di Skull and Bones , che ha perso Elisabeth Pellen, il terzo direttore creativo dall'avvio della lavorazione, avvenuta ormai all'inizio della generazione precedente. Inoltre pare che il gioco non abbia ancora una data d'uscita fissata, segno che potrebbe essere rinviato ancora una volta.

Vedremo mai Skull and Bones?

Skull and Bones non ha ancora una data d'uscita fissata

Sviluppato da Ubisoft Singapore, originariamente Skull and Bones sarebbe dovuto uscire nel 2018, ma da allora ha subito rilavorazioni, rinvii e ripensamenti, tanto che in alcuni periodi si è temuto per lo stato del progetto.

Il mese scorso si è tenuta una nuova fase closed beta, con il lancio che ufficialmente dovrebbe cadere nell'anno fiscale corrente, ossia entro il 31 marzo 2024, ma la situazione appare decisamente grigia e fonti di Kotaku vogliono che non ci sia ancora una data di lancio effettiva.

La notizia dell'addio di Elisabeth Pellen rende il tutto ancora più oscuro e illegibile. La sviluppatrice veterana è tornata nella sede parigina di Ubisoft, abbandonando prematuramente Skull and Bones (era previsto che andasse via a fine anno), di cui non si conosce la sorte, a questo punto.

Il comunicato stampa ufficiale con l'annuncio dell'addio della Pellen parla di successo nel ribaltare le sorti di Skull and Bones, come sembrerebbe dai commenti relativi alla closed beta, secondo l'editore molto positivi. I dubbi, comunque, permangono e non è chiaro quando vedremo effettivamente arrivare Skull and Bones sul mercato.