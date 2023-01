Skull and Bones rinviato ancora una volta, Ubisoft ha cancellato tre giochi non annunciati

Ubisoft ha rinviato per l'ennesima volta Skull and Bones. Contestualmente ha cancellato lo sviluppo di tre giochi non ancora annunciati. La notizie si è appresa da un comunicato stampa pubblicato dalla compagnia, in cui è stato fatto il quadro dell'anno fiscale corrente.

Queste decisioni drastiche sarebbero nato dalle vendite molto negative dell'ultimo periodo, che hanno costretto a fare delle scelte difficili per ridurre i costi. Attenzione, perché non stiamo parlando dei quattro giochi cancellati a luglio, ma di altri tre. In questo modo la compagnia mira a risparmiare 200 milioni di dollari.

Per quanto riguarda Skull and Bones, Ubisoft ha parlato di lancio previsto per l'inizio dell'anno fiscale 2023-2024, quindi oltre il 31 marzo 2023. Attualmente la data d'uscita annunciata è il 9 marzo 2023, incompatibile con questa nuova informazione.

Sette giochi cancellati nel giro di sei mesi indicano un periodo davvero buio per Ubisoft. Evidentemente la strategia annunciata in pompa magna qualche anno fa di puntare solo sui giochi live service si è rivelata controproducente, visto che i titoli lanciati negli ultimi tempi non hanno convinto davvero nessuno, a parte Mario + Rabbids: Sparks of Hope, comunque andato male a livello di vendite, come ammesso dalla stessa compagnia.

Non è la prima volta che Ubisoft versa in cattive acque. Vedremo se riuscirà a riprendersi o se il 2023 sarà un altro annus horribilis per la compagnia.