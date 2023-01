Avowed: la narrative designer di Pentiment si è unita allo sviluppo del gioco

Zoe Franznick, la narrative designer di Pentiment, si è unita al team di sviluppo di Avowed per lavorare al gioco. La conferma è arrivata dalla sviluppatrice stessa tramite la sua pagina LinkedIn.

La Franznick è sceneggiatrice e medievalista, nonché presentatrice del podcast "Maniculum". Poche ore fa ha annunciato di essere stata promossa ad Associate II Narrative Designer in Obsidian Entertainment. Visto l'ottimo lavoro che ha svolto con Pentiment è sicuramente un'ottima notizia.

Come sottolineato da Idle Sloth su Twitter, attualmente Avowed ha più di dieci narrative designer, provenienti oltretutto da studi prestigiosi come Bioware, Ubisoft, Avalanche e Riot Games.

Per adesso di Avowed si sa davvero poco. Si è parlato di un riavvio dello sviluppo a inizio 2021, con il progetto che ha preso una direzione più chiara proprio grazie all'aggiunta di alcuni narrative designer. Per adesso sono soltanto voci. Difficilmente vedremo il gioco nel corso del 2023, anche se sicuramente le uscite Xbox non mancheranno, tra le quali i già annunciati Starfield e Redfall.