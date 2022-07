Ubisoft ha cancellato Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline e altri due giochi

Ubisoft ha cancellato lo sviluppo di Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline e altri due giochi non ancora annunciati, stando a quanto riportato dal giornalista Stephen Totilo.

Rivelato nel 2020, Splinter Cell VR sarebbe dovuto approdare sul visore Oculus Quest 2 insieme a un episodio in realtà virtuale di Assassin's Creed, che immaginiamo sia ancora in produzione. Ad oggi il gioco non è tuttavia mai stato mostrato in azione.

Ben diversa la situazione di Ghost Recon Frontline, il nuovo battle royale free-to-play annunciato lo scorso ottobre e protagonista di una serie di test chiusi che a questo punto supponiamo non abbiano dato i riscontri sperati dall'azienda.

Ovviamente non si sa nulla degli altri due giochi cancellati da Ubisoft, almeno per il momento: magari qualche leaker riuscirà a carpire delle informazioni sui progetti in questione, che potevano essere legati a nuove proprietà intellettuali o magari segnare il ritorno di qualche vecchio franchise.

Quel che è certo è che si tratta di una giornata da dimenticare per la casa francese, vedi anche il rinvio di Avatar: Frontiers of Pandora al 2023 o al 2024.