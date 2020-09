Assassin's Creed e Splinter Cell su Oculus Quest 2 con dei capitoli inediti

Nel corso del Facebook Connect di questa sera è stata annunciata una partnership tra Ubisoft e Oculus che si tradurrà nell'arrivo dei franchise Assassin's Creed e Splinter Cell su Oculus Quest 2, naturalmente in VR.

Per adesso dei due giochi, a quanto pare inediti, si sa pochissimo. Entrambi sono sviluppati dallo studio Red Storm, in collaborazione con Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf e Ubisoft Mumbai.

Non è la prima volta che il publisher francese collabora con Oculus, visto che ha già realizzato diversi titoli per i suoi visori VR: Eagle Flight, Werewolves Within e Star Trek: Bridge Crew. Evidentemente la partnership deve aver dato buoni frutti se è proseguita e ha coinvolto due franchise così importanti.

Chissà se i fan degli Splinter Cell si aspettavano un ritorno di questo tipo... meglio di niente. Del resto chissà, magari è un capolavoro come Half-Life: Alyx.