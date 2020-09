Xbox Series X e S: Microsoft avverte che le scorte iniziali saranno limitate

Microsoft ha avvertito per email i suoi potenziali clienti che le scorte di Xbox Series X e Series S inizialmente disponibili saranno limitate, quindi conviene prenotare subito la propria il 22 settembre, quando diverrà possibile farlo.

Non è raro che durante i primi mesi di lancio di una console le scorte siano limitate perché, per quanto la produzione possa essere elevata e costante, spesso non riesce a reggere la domanda. Per questo Microsoft ha messo le mani avanti avvertendo che non tutti riusciranno ad avere la loro Xbox Series X o Series S al lancio.

Per molti questa è una semplice trovata di marketing per spingere gli indecisi a prenotare senza stare a pensarci troppo. Diciamo che la verità sta nel mezzo, perché se è vero che un messaggio del genere dà sicuramente una spinta alle prenotazione, è altrettanto appurato che in passato i tempi di attesa per acquistare le nuove console si sono spesso dilatati.

Per il resto vi ricordiamo che Xbox Series X e Series S usciranno il 10 novembre 2020. La prima costerà 499€ mentre la seconda 299€.